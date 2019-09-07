Американцы опоздали на старт. Как Валерий Борзов выиграл два золота мюнхенской Олимпиады

Борзов победил с большим отрывом

7 сентября 1972 22-летний украинский спринтер Валерий Борзов выиграл две золотые олимпийские в Мюнхене. Сначала он победил на дистанции 100 метров, а затем был самым быстрым на 200-метровке.

Советские функционеры не верили, что можно перегнать темнокожих американцев на спринтерских дистанциях. Но уроженец Самбора Валерий Борзов, который впоследствии перебрался в Новую Каховку,

7 сентября 1972 22-летний украинский спринтер Валерий Борзов выиграл две золотые олимпийские в Мюнхене. Сначала он победил на дистанции 100 метров, а затем был самым быстрым на 200-метровке.

Советские функционеры не верили, что можно перегнать темнокожих американцев на спринтерских дистанциях. Но уроженец Самбора Валерий Борзов, который впоследствии перебрался в Новую Каховку, пристыдил их.

Стометровку в Мюнхене Валерий пробег за 10,07 секунды. Причем 80 метров он бежал в полную силу, а потом уже "докатывал", зная, что соперники отстали. На последних метрах Борзов победно поднял руки, теряя драгоценные доли секунды.

Валерия попытался достать Ларри Блэк, но Борзов взглянул на него искоса и еще добавил скорости

- Тридцать метров я вообще ничего не слышал и не знал. Ближе к 60 начал ориентироваться, а после 70 увидел, что ни справа, ни слева никого нет, - вспоминал Валерий Филиппович.

Впоследствии выяснилось, что фавориты американцы Эдди Харт и Рэй Робинсон неправильно установили европейское время, опоздали на старт и были дисквалифицированы еще с четвертьфинальных забегов.

Перед финалом 200-метровки американцы продовжуваы утверждать, что весь пьедестал займут они. Мол, Борзов себя исчерпал. Однако Валерий легко выиграл старт и хорошо с технической точки зрения прошел поворот. Чарльз Смит и Ли Бартон безнадежно отстали. Валерия попытался достать Ларри Блэк, но Борзов взглянул на него искоса и еще добавил скорости.

Опять финиш и вновь поднятые руки. Результат - 20,0 еще 15 лет был рекордом мира. Этот результат до сих пор является рекордом Украины.

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На Олимпиаде -1976 в Монреале Борзов выиграл две бронзовые медали.