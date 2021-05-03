Алиева вызвали драться на голых кулаках

Александр Алиев 5 лет играл за первую команду "Динамо", Фото: Футболхаб

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев планирует драться на кулаках и без шлемов против бойца Владимира Думы по прозвищу "Пижон".

Потенциальные соперники уже провели дуэль взглядов, сообщает "Спорт Сегодня".

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Алиев вместе со своим другом Артемом Милевским посетили шоу "Махач" для записи видеоблога. Когда раздался вызов на бой от Думы, Алиев вышел на дуэль взглядов и пообещал подумать о возможности такого поединка.

Александр Алиев известен своими выступлениями за "Динамо", "Днепр" и российские клубы "Локомотив и" Анжи ". В 2015 году футболист завершил профессиональные выступления. Игра за любительские киевские команды. Сейчас создал свой канал "Кент".