"Александрия" разгромила четвертую команду Голландии

Ковалец забил "Алкмаару"

Контрольный поединок ФК "АЗ Алкмар" - ФК "Александрия" завершился со счетом 0:3, сообщает официальный сайт украинской команды.

На 21 минуте кипер "Алкмаара" Марко Бизо сбил Артема Ситало - рефери назначает пенальти, который в присущем ему стиле выполнил Дмитрий Гречишкин - 0:1. Отыграться до перерыва футболистам "АЗ" не удалось - моменты для Ферди Дрейфа и Келвина Стенгса не закончились забитыми мячами.

После перерыва тренер алкмарцив Арне Слот полностью изменил состав, но "Александрия" уверенно доминировала и уже через 10 минут Алексей Довгий забил второй гол своей команды. А на финальной стадии игры Кирилл Ковалец устанавливает итоговый счет в матче - 0:3.

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В минувшем чемпионате Голландии АЗ занял четвертое место.