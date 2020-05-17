"Александрия" не получала предложений по Ковальцу

В клубе не слышали об интересе к Ковальцу. Фото ФК "Александрия"

Генеральный директор "Александрии" Дмитрий Китаев высказался о возможном интересе итальянских клубов к хавбеку Кириллу Ковальцу.

"Мы также прочитали эту новость в интернете. В клуб не поступало никаких запросов из Серии А, Серии Б и любой другой серии с любой страны".

"Это все на уровне слухов. Никаких обращений в ФК Александрия не было. Ни официальных, ни неофициальных", - сказал Китаев в комментарии для видеожурнала Yellow.

Ранее в прессе писали, что "Фиорентина" и "Болонья" рассматривают возможность летнего трансфера 26-летнего украинца.

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Ковалец в нынешнем сезоне сыграл за "Александрию" 14 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.