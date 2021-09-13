Александр Салюк восьмой раз стал чемпионом Украины по ралли

11-12 сентября в Бориславе (Львовская область) прошел четвертый этап чемпионата Украины по ралли-2021 — "Ворота Украины". Организатором гонки выступил Галицкий автомобильный клуб.

Экипаж Александра Салюка — Владимира Равинского

Победителем в абсолютном зачете и классе 4WD OPEN стал экипаж Александра Салюка — Владимира Равинского (№1). Ближайшему сопернику, Юрию Хомицкому (№11) за два дня гонки Салюк "привез" почти три минуты. Третье место занял Игорь Нечипорук (№71).

Александр Салюк впервые стал чемпионом Украины 15 лет назад — в 2006 году. После этого он повторял свой успех 6 раз — последний из них в 2020 году, когда после шестилетнего перерыва он вернулся в чемпионат и доказал всем, что он остался самым быстрым гонщиком страны. Вчера Салюк оформил свой восьмой чемпионский титул. Это рекорд: до него в истории независимой Украины пять раз абсолютным чемпионом становился только Василий Ростоцкий.

С 2020 года штурманом Салюка стал Владимир Равинский — новичок в ралли, никогда до этого не ездивший вторым пилотом. Салюк и Равинский второй год подряд досрочно становятся абсолютными чемпионами Украины.

В ралли "Ворота Украины" победителями также стали Надежда Соболева (№25, класс 2WD), Станислав Прусс (№5, класс 4WD OPEN) и Василий Водолага (№38, класс Cross Country). В командном зачете первое место заняла ТЕСЕ Binotel, второе — Mogul, a третье — #будунасыпать, за которую выступает Александр Салюк, Дарья Бакай (№8) и Антон Козлов (№20). В этой гонке за их команду также ехал литовский спортсмен Каролис Кайрис (№18).

Завершить чемпионат Украины-2021 должен этап "Столица", который пройдет в Житомирской области 12 ноября.