Александр Хацкевич вместе с журналистами наблюдал за жеребьевкой Лиги Европы

Хацкевич следил за жеребьевкой с журналистами. Фото: Оксана Васильева

"Динамо" вместе со своим партнером "Фаворит Спорт" в одном из столичных отелей организовало просмотр жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Вместе с журналистами за ходом событий в Швейцарии наблюдали главный тренер команды Александр Хацкевич, бывшая звезда команды, а сейчас селекционер клуба Александр Заваров и игрок Виталий Буялський.

Журналисты имели возможность узнать о возможных предпочтениях или, наоборот, не самых желательных соперников от представителей "Динамо" по "горячим следам".

На самом деле, такая встреча - прекрасная возможность показать, что игроки и тренерский штаб открыты и готовы к общению с медиа и болельщиками. Бесспорно, что такие меры практикуются в Европе. Такие встречи нужны для того, чтобы журналисты имели возможность более тесно общаться с главным тренером и футболистами "Динамо".

Александр Хацкевич сказал перед жеребьевкой, что особых пожеланий у него нет. На такой стадии все команды сильные. Единственным пожеланием белорусского тренера было получить команду, которая тоже зимой будет иметь паузу, потому что противостоять команде, которая находится в игровом тонусе в феврале, когда команда только после сборов, очень сложно. Белорусский тренер не против сыграть против своих соотечественников с "БАТЭ" или представителями Северной части Европы.

Виталий Буялський хотел бы в Лиге Европы сыграть против "Лацио". "Динамо" в прошлом сезоне как раз "вылетели" из Лиги Европы из-за этого соперника. Таким образом попытаться отомстить итальянскому клубу за прошлогоднее поражение.

Жребий выбрал "Динамо" греческий "Олимпиакос". Это многолетний лидер чемпиоанту Греции. Но сейчас дела у команды идут не лучшим образом. В прошлом сезоне потеряли чемпионство. В этом сезоне "Олимпиакос" снова уступает прошлогоднему чемпиону "ПАОКу". Матч чемпионата Греции между "Олимпиакосом" и "ПАОКом" пройдет как раз накануне первой игры против "Динамо, что дает подопечным Хацкевича дополнительное преимущество.

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После жеребьевки Александр Хацкевич сказал, что опыт матчей на такой стадии против греческих команд у него уже есть. В прошлом году динамовцы начинали сезон против другой греческой команды "АЕКа". Нужно собирать информацию о будущем сопернике, но по стилю "Олимпиакос" знакомый тренеру "Динамо". Греческая команда сейчас имеет собственные проблемы. Стоит только киевлянам самим хорошо проработать зимой и попробовать усилить проблемные позиции для того, чтобы быть успешными весной.

Первый матч киевляне проведут 14 февраля, повторный - 21-го.