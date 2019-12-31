Алекс Фергюсон закончил эпоху "Ливерпуля"

 
Ексклюзивы
1/5
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 405
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2133
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 945
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1386
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1017
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 675
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3906
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 171
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 7101
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6210
Фото
Все фото
12
7
4
12
12
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Видео
Все видео
Алекс Фергюсон закончил эпоху "Ливерпуля"
Алекс Фергюсон закончил эпоху "Ливерпуля"
Украинец Ткачук избил россиянина Малкина. В НХЛ состоялася последняя массовая драка этого года
Украинец Ткачук избил россиянина Малкина. В НХЛ состоялася последняя массовая драка этого года
Шевченко и сборники записали трогательное видео с поздравлениями
Шевченко и сборники записали трогательное видео с поздравлениями
В футболе немного негодяев. Мы должны их ценить – Суарес снова стал вратарем
В футболе немного негодяев. Мы должны их ценить – Суарес снова стал вратарем
Зинченко помог "Манчестер Сити" одолеть "Шеффилд"
Зинченко помог "Манчестер Сити" одолеть "Шеффилд"
Интервью
1/5
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2133
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 675
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 1071
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1179
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3528
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
2 Просмотров: 549
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
вторник, 31 декабря 2019 11:09

Алекс Фергюсон закончил эпоху "Ливерпуля"

  Комментировать
Алекс Фергюсон закончил эпоху &quot;Ливерпуля&quot;
Алекс Фергюсон легко прощался со звездами. Он ставил выше командные интересы

31 декабря 1941 родился Алекс Фергюсон - великий тренер, автор английского рекорда - 26 лет непрерывной работы с одним клубом - "Манчестер Юнайтед", самый титулованный тренер мира.

Сэр Алекс был неплохим шотландским футболистом и даже два года играл за "Рейнджерс". Но наибольшего успеха достиг именно как тренер. Хотя начинал скромно - его первая команда - "Восточный Стерлингшир" платила 40 фунтов в неделю.

"Я раньше никого не боялся, но этот кретин Фергюсон с самого начала наводил ужас", - вспоминал нападающий Бобби Маккали.

С более чем скромным шотландским "Абердином" Алекс Фергюсон трижды выиграл титул чемпиона Шотландии, Кубок кубков 1983 года. Причем по дороге одолел "Баварию", а в финале - мадридский "Реал".

6 ноября 1986-го в Манчестере был представлен новый тренер "Манчестер Юнайтед" - 45-летнеий шотландец Алекс Фергюсон. Это были тяжелые времена для команды - 19 лет она не выигрывала чемпионат Англии. На троне безраздельно царствовал другой клуб - "Ливерпуль". Начиная с 1972 до 1986-го мерсисайдцы выиграли 8 чемпионатов Англии и 4 Кубка чемпионов. Их доминирование казалось будет вечным.

"Я пришел, чтобы сбросить" Ливерпуль "с их долбаного насеста", - заявил амбициозный шотландец.

Я раньше никого не боялся, но этот кретин Фергюсон с самого начала наводил ужас

Однако игроки боялись своего наставника за крутой нрав. Он мог оштрафовать за то, что игрок перегнал его дорогой или перебросить столик с чаем прямо во время перерыва в игре.

Первый сезон с "Юнайтед" завершился неудачно - только 11 место. Самолюбие Фергюсона радовала только победа в гостях над "Ливерпулем" - 1:0. Однако он уже начал налаживать знаменитую игровую дисциплину.

В следующем сезоне "красные дьяволы" финишировали вторыми, уступив "Ливерпулю" 9 баллами.

Серия из 6 поражений и 2 ничьих в декабре 1989 перечеркнула надежды на титул. Журналисты требовали отставки шотландца. Алекса спасла кубковая игра против "Ноттингема" - 1:0. Серия с локальных неудач тянулась до 1993-го, когда наконец был выигран титул чемпиона. Впоследствии титулы посыпались, как из рога изобилия.

Сэр Алекс был сторонником жесткой дисциплины. Командные интересы всегда ставил выше интересов любого игрока. Поэтому легко избавлялся от звезд: Стама, Бекхэма, Нистелроя, Кина.

"Без него я бы никогда не достиг того, чего достиг в своей карьере", - сказал Дэвид Бекхэм.

Самая выдающаяся игра звездного шотландца - знаменитый финал Лиги чемпионов-1999, когда "Манчестер Юнайтед" в добавленное время сумел забить два гола и победил "Баварию" - 2:1.

Свой последний матч в качестве наставника "красных дьяволов" Фергюсон провел 19 мая 2013 года. Его команда играла в последнем туре чемпионата Англии против "Вест Бромвич Альбион". "Манкунианцы" вели - 3:0 и 5:2, но в итоге матч завершился вничью - 5:5. Резинка, которую жевал тренер на той игре, была продана за $ 593 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звезды "Манчестер Юнайтед" и "Баварии" сыграли матч легенд

Алекс Фергюсон работал в МЮ 26 лет: с осени 1986 по весну 2013 года. Завоевал за это время 10 титулов чемпиона Англии, дважды побеждал в Лиге чемпионов, выиграл 5 кубков Англии. Его команда трижды подряд побеждала в чемпионате с 1999 по 2002 год. 1999 сэр Алекс сделал то, чего не удавалось ни одному одном британском тренеру - выиграл первенство, Кубок и Лигу чемпионов. Королева Елизавета посвятила его в рыцари.

Автор: Юрий СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Алекс Фергюсон закончил эпоху "Ливерпуля"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
декабря

Алекс Фергюсон закончил эпоху "Ливерпуля"

Самое читаемое
В Запорожье развернули производство российских автомобилей - СМИ
В Запорожье развернули производство российских автомобилей - СМИ Просмотров: 18289
Зеленский рассказал, что будет с теми, кто не захотел возвращаться к оккупантам
Зеленский рассказал, что будет с теми, кто не захотел возвращаться к оккупантам 1 Просмотров: 11187
Сейчас в моде стиль 1990-х - фэшн-блогер
Сейчас в моде стиль 1990-х - фэшн-блогер
5
 Просмотров: 10701
Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене
Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене 1 Просмотров: 8730
Оторвало голову: пьяный водитель погиб в страшной аварии
Оторвало голову: пьяный водитель погиб в страшной аварии Просмотров: 6777
Спорт
"Шахтер" не рассмотрел в Малиновском классного футболиста – Сабо
"Шахтер" не рассмотрел в Малиновском классного футболиста – Сабо Просмотров: 54
Украинка едва не вошла в список лучших 10 спортсменов года
Украинка едва не вошла в список лучших 10 спортсменов года Просмотров: 153
Украинец Ткачук избил россиянина Малкина. В НХЛ состоялася последняя массовая драка этого года
Украинец Ткачук избил россиянина Малкина. В НХЛ состоялася последняя массовая драка этого года
 Просмотров: 999
Шевченко и сборники записали трогательное видео с поздравлениями
Шевченко и сборники записали трогательное видео с поздравлениями
 Просмотров: 576
Судьба Беседина решится после 6 января
Судьба Беседина решится после 6 января Просмотров: 315
Больше всего комментируют
63
Готов обменять 100 беркутовцев на одного разведчика - Зеленский
4
Политика нынешней власти подрывает международные позиции Украины - "Европейская Солидарность"
2
Сотни иракцев хотели быть палачами президента
2
США вступились за Польшу перед Путиным
1
Сколько оружия получила армия за год: отчет Минобороны
Голосов: 496
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua