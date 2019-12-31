Алекс Фергюсон закончил эпоху "Ливерпуля"

Алекс Фергюсон легко прощался со звездами. Он ставил выше командные интересы

31 декабря 1941 родился Алекс Фергюсон - великий тренер, автор английского рекорда - 26 лет непрерывной работы с одним клубом - "Манчестер Юнайтед", самый титулованный тренер мира.

Сэр Алекс был неплохим шотландским футболистом и даже два года играл за "Рейнджерс". Но наибольшего успеха достиг именно как тренер. Хотя начинал скромно - его первая команда - "Восточный Стерлингшир" платила 40 фунтов в неделю.

"Я раньше никого не боялся, но этот кретин Фергюсон с самого начала наводил ужас", - вспоминал нападающий Бобби Маккали.

С более чем скромным шотландским "Абердином" Алекс Фергюсон трижды выиграл титул чемпиона Шотландии, Кубок кубков 1983 года. Причем по дороге одолел "Баварию", а в финале - мадридский "Реал".

6 ноября 1986-го в Манчестере был представлен новый тренер "Манчестер Юнайтед" - 45-летнеий шотландец Алекс Фергюсон. Это были тяжелые времена для команды - 19 лет она не выигрывала чемпионат Англии. На троне безраздельно царствовал другой клуб - "Ливерпуль". Начиная с 1972 до 1986-го мерсисайдцы выиграли 8 чемпионатов Англии и 4 Кубка чемпионов. Их доминирование казалось будет вечным.

"Я пришел, чтобы сбросить" Ливерпуль "с их долбаного насеста", - заявил амбициозный шотландец.

Я раньше никого не боялся, но этот кретин Фергюсон с самого начала наводил ужас

Однако игроки боялись своего наставника за крутой нрав. Он мог оштрафовать за то, что игрок перегнал его дорогой или перебросить столик с чаем прямо во время перерыва в игре.

Первый сезон с "Юнайтед" завершился неудачно - только 11 место. Самолюбие Фергюсона радовала только победа в гостях над "Ливерпулем" - 1:0. Однако он уже начал налаживать знаменитую игровую дисциплину.

В следующем сезоне "красные дьяволы" финишировали вторыми, уступив "Ливерпулю" 9 баллами.

Серия из 6 поражений и 2 ничьих в декабре 1989 перечеркнула надежды на титул. Журналисты требовали отставки шотландца. Алекса спасла кубковая игра против "Ноттингема" - 1:0. Серия с локальных неудач тянулась до 1993-го, когда наконец был выигран титул чемпиона. Впоследствии титулы посыпались, как из рога изобилия.

Сэр Алекс был сторонником жесткой дисциплины. Командные интересы всегда ставил выше интересов любого игрока. Поэтому легко избавлялся от звезд: Стама, Бекхэма, Нистелроя, Кина.

"Без него я бы никогда не достиг того, чего достиг в своей карьере", - сказал Дэвид Бекхэм.

Самая выдающаяся игра звездного шотландца - знаменитый финал Лиги чемпионов-1999, когда "Манчестер Юнайтед" в добавленное время сумел забить два гола и победил "Баварию" - 2:1.

Свой последний матч в качестве наставника "красных дьяволов" Фергюсон провел 19 мая 2013 года. Его команда играла в последнем туре чемпионата Англии против "Вест Бромвич Альбион". "Манкунианцы" вели - 3:0 и 5:2, но в итоге матч завершился вничью - 5:5. Резинка, которую жевал тренер на той игре, была продана за $ 593 тыс.

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Алекс Фергюсон работал в МЮ 26 лет: с осени 1986 по весну 2013 года. Завоевал за это время 10 титулов чемпиона Англии, дважды побеждал в Лиге чемпионов, выиграл 5 кубков Англии. Его команда трижды подряд побеждала в чемпионате с 1999 по 2002 год. 1999 сэр Алекс сделал то, чего не удавалось ни одному одном британском тренеру - выиграл первенство, Кубок и Лигу чемпионов. Королева Елизавета посвятила его в рыцари.