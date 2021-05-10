Ахметов пожелал Суркису неудачи

Игорь Суркис и Ринат Ахметов. Фото: Dynamo.kiev.ua

Президент "Шахтёра" Ринат Ахметов хочет, чтобы "Динамо" не стало чемпионом в следующем сезоне.

Владелец "горняков" рассказал о деталях разговора с президентом "Динамо" Игорем Суркисом.

"Что я пожелал Суркису Что я могу ему пожелать? Я могу ему пожелать, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли. Что я могу ему пожелать? Точно так он мне желает. Это я шучу, конечно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ахметов не жалеет, что отпустил Луческу

Мы должны все сделать для того, чтобы в следующем году братья приветствовали меня с чемпионством. Но за этим стоит огромный труд. Это нелегко и непросто. Мы будем бороться. От борьбы мы не откажемся, от этой работы мы не откажемся.

У нас очень сильная команда, я имею в виду весь клуб. Очень профессиональный, очень сильный, во главе с Сергеем Палкиным, поэтому им огромное спасибо. И я уверен, что у нас очень хороший, амбициозный клуб.

Поэтому болельщикам переживать не нужно. И самое главное - все, что мы делаем, мы делаем для них. Потому что я считаю, что наши болельщики - самые лучшие. И тысячу извинений за такой сезон. Тысячу извинений за то, что мы заставили пережить какие-то неприятные минуты, но без поражений не бывает побед ", - сказал Ахметова в эфире "Великого футбола".

В текущем сезоне "Динамо" стало чемпионом впервые за последние пять лет. Киевляне досрочно выиграли чемпионат за три тура до завершения. В итоговой таблице опередив команда Луческу опередив "горняков" на 11 очков.