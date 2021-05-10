Ахметов не жалеет, что отпустил Луческу

Мирча Луческу и Ринат Ахметов. Фото: Валерий Дудуш

Президент "Шахтёра" Ринат Ахметов не жалеет, что клуб не продлил сотрудничество с Мирчей Луческу.

Румынский тренер хотел остаться работать в "Шахтёре", но руководство клуба сделало ставку на другого тренера.

Это его выбор. Это его право (работа в "Динамо" -Gazeta.ua). Контракт у него закончился? Закончился. Мы новый контракт не предложили? Или не предложили. Он готов был оставаться? Готов был оставаться. Мы выбрали немного другой путь.

Сказать, что я принял тогда неправильное решение, что менеджмент там, кто меня сбил с толку - это вообще неправильно. Как можно считать? Мы приняли решение, пригласили Паулу Фонсеку и выиграли три чемпионата подряд. Мы все выиграли. И с большим-большим отрывом.

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И с Луишем Каштру мы четвертый выиграли и снова дошли до полуфинала Лиги Европы продемонстрировали красивый футбол. Ну вот и все. Мирча заслуживает того, чтобы хотя бы заканчивать ...

Я не знаю, когда он закончит, дай бог, чтобы он еще, может быть, долгие годы служил футболу, чтобы у него было все хорошо. А у нас еще лучше.

У Луческу же нет договора пожизненного, что даже когда он перестал быть главным тренером "Шахтёра", мы ему дали контракт еще там на 10 лет или на 20 лет, он должен представлять какие-то интересы "Шахтёра". Нет, Луческу - свободный человек. Это его право, его выбор и его ответственность", - сказал Ахметов в эфире "Великого футбола".

Мирча Луческу работал с "Шахтером" в 2004/16 годах. За это время румынский тренер выиграл восемь чемпионств и шесть Кубков Украины. В сезоне 2008/09 команда выиграла Кубок УЕФА. В 2016 году Луческу покинул "Шахтер". Клуб пригласил на должность Паулу Фонсеку. В 2020 году Луческу возглавил "Динамо". В первом своем сезоне он выиграл чемпионат, вывел киевлян в Лигу чемпионов.