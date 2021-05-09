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воскресенье, 09 мая 2021 20:25

Каштру попрощался с "Шахтером"

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Каштру попрощался с &quot;Шахтером&quot;
Луиш Каштру утверждает, что перестраивал "Шахтер". Фото: "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подвел итоги работы в клубе.

– Признаю неудачу сезона. Одна из миссий тренера – брать на себя ответственность за то, что происходит с командой. Но жизнь тренера идет намного дальше, чем результаты. Знаю, что намного легче хвататься за цифры, суммировать их и понимать, к чему они приводят.

Сложнее понимать проект клуба. Потому что мы не хотим строить дом и чтобы люди в нем жили. Либо идет постройка, либо дом уже построен и там уже живут. Все делается пошагово. Конечно, постройка идет с большим количеством проблем.

Понимаю, что клуб переживает определенную смену поколений. Сезон этому и посвятился. Вот сегодня мы закончили с Трубиным, Додо, Витао, Матвиенко, Корниенко. Четыре игрока очень молодого возраста. В полузащите – Судаков и Маркос Антонио. Ребята очень молодые – Соломон, Тете, Фернандо, Вьюнник.

Будущее у "Шахтера" есть. Но чтобы запустить его – нужно часто через многое проходить. Конечно, команда становится нестабильной из-за этого. Она не может добиваться постоянных побед с молодыми игроками. Конечно, молодые больше ошибаются, чем опытные, это нормально.

Отец в 22 года не то же самое, что отец в 40 лет. Это опыт жизни, который потом позволяет им справляться с самыми сложными ситуациями. Но молодые для этого и есть. Нам нужно строить. И эта стройка в "Шахтере" идет полным ходом. Будет сложно, но тренеры должны понимать, какая ответственность.

- Это звучит как прощание.

– Да, это до свидания. Это анализ. Не могу сейчас делать более глубокий анализ, нужно намного больше времени. Хочу пожелать "Шахтеру" огромного счастья, побед. Поздравить президента за ту смелость, которая у него есть, удерживать такой проект, развивать его.

В любом случае это проект, который требует большой смелости каждого элемента "Шахтера". Сейчас до свидания с большими пожеланиями удачи для болельщиков "Шахтера", всех, кто любит клуб. Для меня большая честь быть частью "Шахтера".

Это была фантастика, какие моменты мы здесь проживали. Прожили отличнейшие два сезона ЛЧ. Сыграть вничью с "Сити", выиграть у "Аталанты", выбить "Динамо" Загреб, "Реал" в этом году дома и на выезде, приехать в Милан и выбить "Интер" из еврокубков – это круто.

Очень счастлив, что представлял такой клуб, как "Шахтер". Это очень большая честь для меня. Пусть все хорошие моменты запомнятся вам и фанам "Шахтера", – сказал Каштру в эфире "Тур Online".

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Луиш Каштру проработал в команде 2 года. В прошлом году выиграл чемпионский титул с отрывом в 23 очка от киевского "Динамо". В нынешнем году отстал от чемпиона на 11 очков. Кроме этого Каштру вывел команду в 1/8 Лиги Европы.

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Дата
09
мая

Ломаченко пообещал установить мировой рекорд

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