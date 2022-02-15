Абрамович потерял сумасшедшую сумму за день из-за возможного вторжения России в Украину

Роман Абрамович владеет "Челси" почти 20 лет. Фото: REUTERS

Владелец "Челси" Роман Абрамович понес серьезные финансовые потери из-за угрозы военного конфликта между Украиной и Россией.

Абрамович владеет акциями металлургической и горнодобывающей компании Evraz, упавшими на 29%, сообщает The Times.

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Российский бизнесмен потерял €693,35 млн в день. Причиной стало обострение отношений между Украиной и Россией. Акции компании россиянина пошли вниз на фондовых биржах.

Абрамович является одним из богатейших людей России. Состояние россиянина в прошлом году оценивалось около более чем на €14 млрд.

Роман Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году. В прошлом сезоне команда выиграла Лигу чемпионов. В текущем сезоне команда занимает третье место в АПЛ и отстает от лидера "МС" на 16 очков.