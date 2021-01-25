Абрамович объяснил причины увольнения Лэмпарда

Абрамович поблагодарил Лэмпарда за работу. Фото Рейтер

Владелец "Челси" Роман Абрамович прокомментировал отставку Фрэнка Лэмпарда.

"Это было тяжелое решение для клуба, потому что у меня лично замечательные отношения с Фрэнком, и я отношусь к нему с огромным уважением.

Он порядочный человек с невероятным отношением к делу. Тем не менее в сложившихся обстоятельствах мы считаем, что лучше всего сменить тренера.

От себя лично, от руководства и от всего клуба я хочу поблагодарить Фрэнка за работу в роли главного тренера и пожелать ему всего наилучшего в будущем.

Он знаковая фигура для этого выдающегося клуба, поэтому его статус здесь остается непоколебимым. Его всегда тепло примут на "Стэмфорд Бридж", – сказал Абрамович.

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Лэмпард возглавил "Челси" летом 2019 года. В сезоне АПЛ-2019/2020 "Челси" финишировал 4-м. В Лиге чемпионов "синие" выбыли на стадии 1/8 финала, проиграв "Баварии" - 0:3, 1:4.