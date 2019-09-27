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пятница, 27 сентября 2019 11:11

Абрамович готов выделить бешеную сумму на скандального форварда для "Челси"

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Абрамович готов выделить бешеную сумму на скандального форварда для &quot;Челси&quot;
Неймар летом может перебраться в АПЛ. Фото: reuters

"Челси" попытается всколыхнуть трансферный рынок подписанием звездного форварда ПСЖ Неймара.

Летом будет шанс примерить футболку Челси, сообщает "El Desmarque".

По информации источника, руководство клуба во главе с президентом Романом Абрамовичем готовы предложить парижанам 300 млн евро за бразильца. Также в Лондоне на 27-летнего нападающего ожидать зарплата 42 млн евро в год.

Летом "Барселона" была близка к приобретению Неймара, но каталонцы отказывались платить 300 млн евро, которые ПСЖ требовал за свою звезду.

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В текущем сезоне Лиги 1 Неймар провел три матча, в которых отметился двумя голами.

https://football24.ua
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