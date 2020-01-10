"Яблоко от яблони" – Усик показал тренировки с сыном

Боксер показал тренировки с сыном. Фото: gordonua.com

Украинский боксер Александр Усик показал, как тренируется вместе со своим сыном. Так отец проводит разминку, а ребенок пытается за ним повторить.

Соответствующее видео боксер опубликовал на странице в Instagram.

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"Яблоко от яблони...", "Малыш чемпионом растет", "Вот он, здоровый пример", "Тигр и тигренок", – комментируют подписчики.

Усик с женой воспитывают троих детей– дочь Елизавету, а также сыновей Кирилла и Михаила.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Jr. U😅 Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) 9 Янв 2020 в 8:57 PST

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Джошуа принял решение провести обязательный бой против Кубрата Пулева. Болгарин является официальным претендентом по версии IBF. Таким образом, другой претендент на бой против Джошуа украинский боксер Александр Усик не сможет пока претендовать на бой за чемпионские пояса.