Я знаком с Францией и Украиной – вратарь Финляндии

Лукаш Градецки выступает за "Байер". Фото Динамо Киев юа

Голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецкий прокомментировал жеребьевку отбора ЧМ-2022, по итогам которой его команда попала в одну группу со сборными Украины, Франции, Казахстана, а также Боснии и Герцеговины. Цитирует Градецкого пресс-служба Федерации футбола Финляндии.

"Босния была худшей командой из четвертой корзины, нам не повезло. Франция и Украина уже знакомы мне. Дома играем на таком уровне, что любой соперник может пострадать. В любом случае гости должны постараться. Я не был в Казахстане. Наверное, и по другим делам тоже не поеду туда, так что в воздухе витает некая экзотика. В этой группе будет сложно, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом".

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Сборная Украины попала в одну группу отбора на Кубок мира с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.