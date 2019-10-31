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четверг, 31 октября 2019 09:05

"Я забил в стиле Рамоса" - Попов о победном голе в ворота "Шахтера"

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&quot;Я забил в стиле Рамоса&quot; - Попов о победном голе в ворота &quot;Шахтера&quot;
Денис Попов забил решающий мяч в ворота "Шахтера". Фото: ФК "Динамо"

Защитник "Динамо" Денис Попов эмоционально прокомментировал победу над "Шахтером" в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Об этом сообщает "Футбол 24"

"Эмоции? Не могу сейчас их описать. Рад, что забил и помог родному клубу. Мы выиграли - это самое главное. Думаю, ребята устали.

Я забил в стиле Серхіо Рамоса? Да, именно в его стиле . Не пытаюсь быть на него похожим, но мне нравится этот игрок. Он капитан и лидер своей команды. Мне до него очень далеко, но нас нельзя сравнивать.

Я очень хотел забить и в предыдущих матчах, но не получалось. Сегодня искал моменты, но не мог встретиться с мячом. А потом почувствовал, куда нужно бежать. Не считаю себя героем. Сегодня были все героями ", - сказал Попов в эфире" FootballHub ".

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В текущем сезоне Денис Попов провел за первую команду "Динамо" провел 4 матча и забил 1 мяч. Летом Попов стал обладателем молодежного Кубка мира в Польше.

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