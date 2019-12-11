Я з шести лет болею за "Динамо" – Маркевич

Маркевич выводил "Днепр" в финал Лиги Европы

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич рассказал, почему критикует "Динамо" больше, чем "Шахтер". Об этом пишет "Трибуна".

"Шахтер" держится на уровне. Я болею за "Динамо" с шести лет, эта команда всегда была визитной карточкой Украины. А сейчас больно смотреть, как играет команда. Я помню совсем другое "Динамо".

В киевском клубе на меня обижаются? Пусть обижаются, ради бога. Вы докажите своей работой. Мы не можем "Мальме" обыграть, о чем мы говорим? Это не потому, что я хочу критиковать именно их.

Я и "Шахтер" критикую. У донецкого клуба серьезная футбольная школа, но я не вижу ее воспитанников. Да, покупают хороших футболистов из Бразилии, нет вопросов. Но горняки со всей Украины собирают игроков в свою школу, а я их не вижу в основном составе.

Этих игроков не было видно ни при Фонсеке, ни при Каштру. Коваленко выходил. Но он начинал лучше, а сейчас стушевался. Играют Кривцов и Степаненко, но это запорожские воспитанники", — сказал Маркевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маркевич рассказал о своей зарплате в УАФ

Мирон Маркевич – единственный украинский тренер, который выводил в финал еврокубка украинский клуб. Ранее подобное удавалось лишь Валерию Лобановскому.