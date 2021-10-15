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пятница, 15 октября 2021 21:38

"Я "Шахтер" панически ненавижу" - президент "Ингульца"

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&quot;Я &quot;Шахтер&quot; панически ненавижу&quot; - президент &quot;Ингульца&quot;
Олександр Поворозюк зміг вивести свою команду з аматорського футболу в УПЛ. Фото: Телеканал "Футбол"

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, почему ненавидит донецкий "Шахтер".

В прошлом сезоне команде Поворознюка засчитали техническое поражение в матче с "горняками" за плохо подготовленное поле в Кропивницкому.

"Я всегда болел за" Шахтер ", всю жизнь. Потому что мне постоянно не нравились тренеры киевского" Динамо ". Но после того, как" Шахтер "так поступил с нами, для меня табу." Шахтер "я просто панически ненавижу. Я все сделаю, чтобы забрать у них очки, когда они к нам приедут.

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"Шахтер" начал нас обвинять в том, что мы не включили подогрев поля. Хотя мой директор разговаривал с их представителями, и они наоборот просили, чтобы подогрев не включали, чтобы там не было каши, чтобы ноги не поломать. Мы накрыли, сделали все, что они просили. А потом они приехали и уже заранее знали, что матча не будет.

Я позвонил Сергею Палкину( генеральный директор клуба -Gazeta.ua) и сказал, что давайте завтра сыграем на "Олимпийском", я оплачу любой стадион. Где хотите, куда скажете - мы приедем. Он сказал: нет, у нас уже бразильцы взяли билеты. Техническое поражение, и все. Ну хорошо ", - сказал Поворознюк в эфире YouTube-канала "Прямая червона".

В текущем сезоне "Ингулец" занимает 12 место. В 11-м туре команда не сможет провести свой матч из-за вспышки коронавируса в составе соперника львовского "Руха".

"Шахтер" в поточному туре разгромил "Зарю".

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