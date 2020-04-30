"Я позволил ему выиграть": Кличко вспомнил поражение от Джошуа

Джошуа отправил в нокаут Владимира Кличко. фото Reuters

Бывший чемпион мира украинец Владимир Кличко вспомнил свой последний бой в карьере против британца Энтони Джошуа.

30 апреля исполнилось 3 года с момента проведения боя.

"3 года назад я позволил Энтони Джоуша выиграть. Стало жалко малыша, шутка. Большой чемпион, классический бой, мы оба сильно выросли после этого поединка. Спасибо фанатам за поддержку нас обоих!" - написал Владимир на своей странице в Twitter.

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Бой Владимир Кличко Джошуа состоялся в Лондоне. Британский боксер победил нокаутом в 11 раунде. Этот бой стал последним для Владимира Кличко в профессиональной карьере.