"Я потерял большого друга, а мир - легенду", - Пеле о смерти Марадоны

Дієго Марадона та Пеле. Фото: Reuters

Легенда футбола Пеле высказался о смерти бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны.

"Это печальная новость. Я потерял большого друга, а мир потерял легенду.

О многом можно сказать, но сейчас только прошу Бога дать сил членам его семьи.

Надеюсь, однажды мы с ним вместе сыграем на небесах", - написал Пеле в Twitter.

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Диего Марадона выступал за "Бока Хуниорс", "Наполи", "Барселону". 1986 года вместе со сборной Аргентины выиграл Кубок мира.