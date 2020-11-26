"Я потерял большого друга, а мир - легенду", - Пеле о смерти Марадоны

Легенда футбола Пеле высказался о смерти бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны.
"Это печальная новость. Я потерял большого друга, а мир потерял легенду.
О многом можно сказать, но сейчас только прошу Бога дать сил членам его семьи.
Надеюсь, однажды мы с ним вместе сыграем на небесах", - написал Пеле в Twitter.
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Диего Марадона выступал за "Бока Хуниорс", "Наполи", "Барселону". 1986 года вместе со сборной Аргентины выиграл Кубок мира.
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