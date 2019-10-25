Я не изменил мнения о сборной России – Яремчук

В воротах "Вольфсьбурга" Роман Яремчук расписался дважды

Журналисты "Трибуны" посетили матч "Гент" – "Вольфсбург" и спросили украинского форварда Романа Яремчука о его высказывании в адрес сборной России.

"Честно, я никого не хотел обидеть этим высказыванием. Я не реагирую на высказывания журналистов: это не моя работа. Я не хочу менять мнение, которое высказал в том интервью. Это мое мнение, и оно остается со мной.

Кто-то может соглашаться, кто-то – нет. Стараюсь не обращать внимания на СМИ, особенно российские. Поэтому для меня это было не очень тяжело. Мне без разницы, могут писать дальше", – сказал Яремчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Канделаки обратила внимание на еще одного украинского футболиста

Вчера "Гент" и "Вольфсбург" сыграли вничью – 2:2 в третьем туре Лиги Европы. Яремчук забил оба мяча бельгийскому клубу.