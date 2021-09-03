"Я не говорил, что ухожу" - Шевченко рассказал, почему покинул сборную Украины

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Бывший тренер сборной Украины 44-летний Андрей Шевченко покинул свой пост, потому что его не приглашали новый контракт.

Шевченко поделился деталями ухода с национальной команды.

"Мы приняли решение продлить контракт после Евро. Я встретился с Андреем Павелко и сообщил о своем решении. Он сказал, что не готов обсуждать это. После этого я полетел в отпуск. Затем встретился с ним на финале в Лондоне. Разговоров о пролонгации не было . Затем просто истек срок действия моего контракта.

Я не говорил, что ухожу. Я просто сказал, что мой контракт завершен. Предварительно пролонгация была обсуждена. Мы не собирались уходить из команды. Мы сказали, что хотим продлить контракт. В суде решать вопрос я не буду.

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За все пять лет финансовые условия нашего сотрудничества не менялись. Подчеркиваю, УАФ полностью рассчиталась с нами. Проблем нет. Я никого сейчас не обвиняю. Я просто объясняю всю ситуацию. Я констатирую факты. Я слышу много разговоров. Журналисты должны знать обо всех процессах. Сейчас контакта с Павелко у меня нет ", - цитирует Шевченко "Футболхаб".

Андрей Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016 года. За пять лет работы смог вывести национальную команду на Евро-2020/21, где сборная дошла до четвертьфинала. 4 сентября национальная команда сыграет в матче отбора к Кубку мира против Франции. Начало игры в 21:45.