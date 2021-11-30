"Я хочу драться с лучшими" - чемпион мира вызывает Ломаченко на бой

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Дэвин Хейни готов провести поединок с украинцем Василием Ломаченко.
Американец хочет боксировать с лучшими боксерами своей весовой категории.
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"Мне кажется, что любой из больших боев в легком весе сделает мою карьеру более весомой, будь то Теофимо Лопес, Джервонта Дэвис или Лома. Я думаю, что этих троих ребят уважают. Победы над ними позволят мне попасть в список pound-for-pound и укрепят мои позиции.
Я годами вызвал Лома. Я хочу сразиться с лучшими. Я говорил об этом и готов сражаться с любым соперником. Я никого не избегаю, ни от кого не бегаю. Я желаю выйти в ринг и испытать свои навыки с лучшими бойцами", – сказал Гейни в комментарии Fightnews.
4 декабря Гейни проведет бой с Джозефом Диасом. Василий Ломаченко 11 декабря будет боксировать с Ричардом Комми.
В последнем поединке Ломаченко победил японца Накатани.
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