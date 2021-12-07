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вторник, 07 декабря 2021 15:47

"Я хочу, чтобы Джошуа отошел в сторону, после чего я смогу полностью разнести Усика" - Фьюри

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&quot;Я хочу, чтобы Джошуа отошел в сторону, после чего я смогу полностью разнести Усика&quot; - Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри хочет провести бой за звание абсолютного чемпиона против украинца Александра Усика.

Фьюри хочет, чтобы Энтони Джошуа отказался от реванша против украинца.

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"Слово Джошуа о том, что может взять отступные? Я не буду выражать свое мнение на этот счет, потому что он посмотрит это интервью и откажется отходить в сторону. Я хочу, чтобы он отстранился, после чего я смогу полностью разнести Александра Усика.

Если Джошуа это сделает, то сделает, если нет, то нет. Я скажу только одно: разберись с этим, черт побери. Возьми свои деньги и свали или дерись с этим парнем. Выбери одно или другое", – сказал Фьюри в интервью каналу iFL TV.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.

В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второй бой стороны планировали провести весной 2022 года.

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Дата
07
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