"Я хочу, чтобы Джошуа отошел в сторону, после чего я смогу полностью разнести Усика" - Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри хочет провести бой за звание абсолютного чемпиона против украинца Александра Усика.

Фьюри хочет, чтобы Энтони Джошуа отказался от реванша против украинца.

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"Слово Джошуа о том, что может взять отступные? Я не буду выражать свое мнение на этот счет, потому что он посмотрит это интервью и откажется отходить в сторону. Я хочу, чтобы он отстранился, после чего я смогу полностью разнести Александра Усика.

Если Джошуа это сделает, то сделает, если нет, то нет. Я скажу только одно: разберись с этим, черт побери. Возьми свои деньги и свали или дерись с этим парнем. Выбери одно или другое", – сказал Фьюри в интервью каналу iFL TV.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второй бой стороны планировали провести весной 2022 года.