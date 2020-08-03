Я финансирую "Динамо". Что с меня могут требовать болельщики? – Суркис

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 7695
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3231
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 837
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6381
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 927
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 783
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 585
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 900
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4653
Фото
Все фото
7
11
11
13
13
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Нежная и сексуальная: фото невероятно красивой спортсменки
Нежная и сексуальная: фото невероятно красивой спортсменки
Видео
Все видео
Пеле считал Блохина легкоатлетом
Пеле считал Блохина легкоатлетом
Соболь проиграл финал Кубка Бельгии
Соболь проиграл финал Кубка Бельгии
Малиновский стал бронзовым призером Серии А
Малиновский стал бронзовым призером Серии А
Определился победитель Кубка Англии
Определился победитель Кубка Англии
Суркис пригрозил продать всех игроков "Динамо"
Суркис пригрозил продать всех игроков "Динамо"
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6381
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 684
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 585
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1179
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
понедельник, 03 августа 2020 11:58

Я финансирую "Динамо". Что с меня могут требовать болельщики? – Суркис

1 Комментировать
Я финансирую &quot;Динамо&quot;. Что с меня могут требовать болельщики? – Суркис
Игорь Суркис продолжает противостояние с фанатами. Фото ФК "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис считает, что болельщики не вправе ничего требовать с него.

"Я отвечаю за результат, потому что так сложилось, что сегодня футбольный клуб финансирую я со своими партнерами. Если кто-то хочет прийти с новыми идеями... Но футбол в Украине – это дотационная вещь.

Могут прийти небольшие спонсоры, которые поддерживают автомобилями, бензином. А что могут с меня требовать, извините, болельщики, которые приходят на стадион. Футбольный клуб "Динамо", а это я, плачу за них штрафы.

Специально сделал анализ за последние 10 лет. В УЕФА и УАФ уплачено более 600 тысяч евро штрафов. Это и тот знаменитый матч с "Челси", расизм, на котый мы потратили большое количество денег, чтобы нам сократили дисквалификацию. Это закрытие секторов.

А когда УАФ закрывает стадион полностью - мы возмущаемся, пытаемся оправдывать их, я всегда стараюсь их защищать. Два сектора, которые они занимают, не приходят, но при этом же не приходят и люди, которые просто смотрят с детьми.

Разве они добро делают своему клубу или зло? Когда из-за них мы два матча играем без зрителей. Или они не могут присутствовать на выездных матчах. Когда люди что-то вкладывают – они могут потребовать. А просто горланить.

Я сейчас, условно, буду болеть за "Барселону". Поеду и буду кричать, что "Барселона" должна быть первая, а не вторая. Меня спросят - кто я такой, что приехал командовать. Кому-то нравится или нет, но я принял такое решение.

Есть нормальные лидеры среди болельщиков из той плеяды, мудрые есть ребята, которые много лет поддерживают. Естественно, они не будут стоять под стадионом, жечь что-то. А есть люди, которые провоцируют. У меня создается впечатление, что это не делается просто так. Но мы тоже это выясним", – сказал Суркис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маркевич доуправлялся в "Металлисте" – Суркис

Ранее болельщики "Динамо" заявляли, что они сами будут финансировать клуб. Недовольство фанатов вызвало назначение бывшего тренера "Шахтера" Мирчи Луческу наставником киевского "Динамо".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Я финансирую "Динамо". Что с меня могут требовать болельщики? – Суркис». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
августа

Военные открыли школу в захваченном городе

День арбуза: самый тяжелый рекордсмен в мире

Пилота осудили за приземление на Красной площади

Самое читаемое
Украина изменила правила пересечения границы: что нужно знать
Украина изменила правила пересечения границы: что нужно знать Просмотров: 60716
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и &quot;смертельно опасный&quot; салат: 5 блогов недели
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и "смертельно опасный" салат: 5 блогов недели
 Просмотров: 33435
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
16
 Просмотров: 27010
Самая красивая женщина мира полностью разделась для фотосессии
Самая красивая женщина мира полностью разделась для фотосессии
8
 Просмотров: 21582
В Крыму прорвало только что построенный российскими военными водовод
В Крыму прорвало только что построенный российскими военными водовод 1 Просмотров: 11097
Спорт
памятник Луческу прячут на базе "Шахтера"
памятник Луческу прячут на базе "Шахтера" Просмотров: 63
Суркис обвинил Блохина в предательстве
Суркис обвинил Блохина в предательстве Просмотров: 243
Суркис рассказал о реакции Ахметова на назначение Луческу в "Динамо"
Суркис рассказал о реакции Ахметова на назначение Луческу в "Динамо" Просмотров: 216
Срипник остается в "Заре" - гендиректор луганского клуба
Срипник остается в "Заре" - гендиректор луганского клуба Просмотров: 216
Назвали дату старта украинских команд в еврокубках
Назвали дату старта украинских команд в еврокубках Просмотров: 234
Больше всего комментируют
3
Сообщили о смерти легендарного комбата "Червня"
3
Я не доставлю вреда Украине - Кравчук
1
Дешево и удобно: как сделать лежаки и гамаки своими руками
1
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
1
Издевались и снимали видео: 12-летнюю школьницу избила компания ребят (18+)
Голосов: 452
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua