Я финансирую "Динамо". Что с меня могут требовать болельщики? – Суркис

Игорь Суркис продолжает противостояние с фанатами. Фото ФК "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис считает, что болельщики не вправе ничего требовать с него.

"Я отвечаю за результат, потому что так сложилось, что сегодня футбольный клуб финансирую я со своими партнерами. Если кто-то хочет прийти с новыми идеями... Но футбол в Украине – это дотационная вещь.

Могут прийти небольшие спонсоры, которые поддерживают автомобилями, бензином. А что могут с меня требовать, извините, болельщики, которые приходят на стадион. Футбольный клуб "Динамо", а это я, плачу за них штрафы.

Специально сделал анализ за последние 10 лет. В УЕФА и УАФ уплачено более 600 тысяч евро штрафов. Это и тот знаменитый матч с "Челси", расизм, на котый мы потратили большое количество денег, чтобы нам сократили дисквалификацию. Это закрытие секторов.

А когда УАФ закрывает стадион полностью - мы возмущаемся, пытаемся оправдывать их, я всегда стараюсь их защищать. Два сектора, которые они занимают, не приходят, но при этом же не приходят и люди, которые просто смотрят с детьми.

Разве они добро делают своему клубу или зло? Когда из-за них мы два матча играем без зрителей. Или они не могут присутствовать на выездных матчах. Когда люди что-то вкладывают – они могут потребовать. А просто горланить.

Я сейчас, условно, буду болеть за "Барселону". Поеду и буду кричать, что "Барселона" должна быть первая, а не вторая. Меня спросят - кто я такой, что приехал командовать. Кому-то нравится или нет, но я принял такое решение.

Есть нормальные лидеры среди болельщиков из той плеяды, мудрые есть ребята, которые много лет поддерживают. Естественно, они не будут стоять под стадионом, жечь что-то. А есть люди, которые провоцируют. У меня создается впечатление, что это не делается просто так. Но мы тоже это выясним", – сказал Суркис.

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Ранее болельщики "Динамо" заявляли, что они сами будут финансировать клуб. Недовольство фанатов вызвало назначение бывшего тренера "Шахтера" Мирчи Луческу наставником киевского "Динамо".