"Я его никогда не любил": турецкий футболист задушил 5-летнего сына

Сехер Токташ рискует провести остаток жизни за решеткой. Фото: ФК "Бурса Илдирим"

Турецкий футболист Сехер Токташа из клуба "Бурса Илдирим" задушил собственного сына, который заболел коронавирус.

Токташа попал в больницу вместе с мальчиком, у которого обнаружили коронавирус. Симптомы больного усложнялись, и впоследствии его перевели в отделение интенсивной терапии. Через 2 часа он умер в присутствии отца, врачи признали причиной смерти тяжелое осложнение дыхания. Через 11 дней Токташ сам пришел в отделение полиции и признался, что собственноручно задушил ребенка.

"Я надел подушку на лицо сына, который лежал на спине. В течение 15 минут я давил на подушку, не поднимая ее. Мой сын барахтался все это время. Когда он перестал двигаться, я поднял подушку. Потом я закричал, чтобы врачи помогли снять с меня любые подозрения. Я никогда не любил своего младшего сына после его рождения. Я не знаю, почему я не люблю его. Единственная причина, по которой я убил его в тот день - он мне не понравился. Но у меня нет никаких психических проблем", - цитирует футболиста Daily Sabah

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер 19-летний одноклубник Малиновского

31-летнего Сехер Токташа взяли под стражу. Ему грозит пожизненное заключение.