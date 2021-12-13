"Я его красиво побью" - Усик запугивает Фьюри

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик заявил, что готов побеждать обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

Для украинца приоритетным является бой именно против Фьюри, который определит абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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"Как я побью Фьюри? Красиво побью. С кем я предпочитаю подраться - с Фьюри или Джошуа? Как договоримся. Хочу, чтобы Джошуа отошел в сторону. Выходит, что это минус одна ступенька. То есть я сразу проведу бой за абсолютного чемпиона", - сказал Усик в комментарии Fight Hype.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.