"Я чувствую себя украинцем" - американский экс-тренер Владимира Кличко

В конце 2019 Джеймс Али Башир госпитализирован с кровоизлиянием в мозг. Фото: vringe.com

Американский тренер Джеймс Али Башир признался, что считает себя украинцем

Али Баширу нравится бывать в Украине и работать с украинскими боксерами.

"Я люблю Украину, люблю местных боксеров. Уже не могу дождаться, когда снова прилечу к вам после того, как карантин пройдет. Так, что ждите меня. Я чувствую себя Украинской, я, наверное, действительно им является", - сказал он в эфире Luckypunch.net .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я позволил ему выиграть": Кличко вспомнил поражение от Джошуа

Джеймс Али Башир входил в тренерский штаб Владимира Кличко, а также был главным тренером Александра Усика. На данный момент специалист работает с другим украинским боксером - Владиславом Сиренко.