"Я чувствую себя украинцем" - американский экс-тренер Владимира Кличко

Американский тренер Джеймс Али Башир признался, что считает себя украинцем
Али Баширу нравится бывать в Украине и работать с украинскими боксерами.
"Я люблю Украину, люблю местных боксеров. Уже не могу дождаться, когда снова прилечу к вам после того, как карантин пройдет. Так, что ждите меня. Я чувствую себя Украинской, я, наверное, действительно им является", - сказал он в эфире Luckypunch.net .
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Джеймс Али Башир входил в тренерский штаб Владимира Кличко, а также был главным тренером Александра Усика. На данный момент специалист работает с другим украинским боксером - Владиславом Сиренко.
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