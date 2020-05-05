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вторник, 05 мая 2020 10:23

"Я чувствую себя украинцем" - американский экс-тренер Владимира Кличко

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&quot;Я чувствую себя украинцем&quot; - американский экс-тренер Владимира Кличко
В конце 2019 Джеймс Али Башир госпитализирован с кровоизлиянием в мозг. Фото: vringe.com

Американский тренер Джеймс Али Башир признался, что считает себя украинцем

Али Баширу нравится бывать в Украине и работать с украинскими боксерами.

"Я люблю Украину, люблю местных боксеров. Уже не могу дождаться, когда снова прилечу к вам после того, как карантин пройдет. Так, что ждите меня. Я чувствую себя Украинской, я, наверное, действительно им является", - сказал он в эфире Luckypunch.net .

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Джеймс Али Башир входил в тренерский штаб Владимира Кличко, а также был главным тренером Александра Усика. На данный момент специалист работает с другим украинским боксером - Владиславом Сиренко.

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