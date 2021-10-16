Я бы еще раз так сыграл против "Шахтера" – Скрипник

Вначале игры травмировались основные игроки "Зари". Фото "Зоря"

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал, чтобы он изменил, если была бы возможность переиграть матч против "Шахтера" (1:6) в 11-м туре УПЛ.

"У нас было две недели или 10 дней паузы. Мы готовились досконально, хотели играть агрессивно, что у нас, бывало, получалось, и накрывать в высокой зоне. Мы понимали, как "Шахтер" выходит, но индивидуальный класс футболистов соперника сегодня сделал большую разницу.

Я ничего не стал бы переигрывать. Здесь дело случая. Первый гол: попади правильно – и выбил мяч, но чиркнул – и выход один на один. Все эти нюансы сегодня сыграли против нас. У нас был хороший момент при счете 1:0, когда мы накрыли в чужой штрафной, Шахаб пробивал, но не попал. За такие моменты с такими соперниками цепляешься – и потом чуть увереннее себя чувствуешь.

Мы не проигрывали "Шахтеру" четыре последних матча в УПЛ. А на этот раз "Шахтер" с победой и желаем удачи во вторник. А мы готовимся дальше", – сказал Скрипник.

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В минувшем чемпионате "Заря" обыграла "Шахтер" в Киеве со счетом – 1:0. Тогда единственный гол на последней минуте забил Дмитрий Иванисеня с подачи Аллахьяра.