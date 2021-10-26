97-летний теннисист из Харькова потренировался с Рафаэлем Надалем

 
Ексклюзивы
1/5
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
Просмотров: 1953
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1 Просмотров: 648
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Просмотров: 1971
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1350
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1620
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 6228
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 540
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 4266
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 792
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3943
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
97-летний теннисист из Харькова потренировался с Рафаэлем Надалем
97-летний теннисист из Харькова потренировался с Рафаэлем Надалем
Чтобы приехали на фронт к воинам – Федецкий о футболистах из Украины, играющих в России
Чтобы приехали на фронт к воинам – Федецкий о футболистах из Украины, играющих в России
Стало известно, сколько платит Ахметов, чтоб уколоть Суркисов
Стало известно, сколько платит Ахметов, чтоб уколоть Суркисов
В чемпионате Нидерландов забили гол "ударом скорпиона"
В чемпионате Нидерландов забили гол "ударом скорпиона"
Лидер сборной Боснии забил в ворота "Ювентуса"
Лидер сборной Боснии забил в ворота "Ювентуса"
Интервью
1/5
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
Просмотров: 630
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 738
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2592
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1656
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 963
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
26 октября 2021
Просмотров: 315
Почекайте
– Допоможіть знайти матері місце в лікарні. В будь-якій. Брат готовий повезти машиною куди скажете, – просить далека знайома Ольга з ...
среда, 27 октября 2021 07:11

97-летний теннисист из Харькова потренировался с Рафаэлем Надалем

  Комментировать

Украинский теннисист 97-летний Леонид Станиславский принял участие в чемпионате мира среди ветеранов.

Украинский теннисист в Испании встретился с Рафаэлем Надалем. Легендарный испанский теннисист сыграл против Станиславского в теннис и оставил свой автограф, написал в Facebook. Юрий Сапронов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я уже давно не тренируюсь" - Федерер намекнул на завершение карьеры

Автор: Facebook.com/sapronov.yuri
 

Автор: Facebook.com/sapronov.yuri
 

В текущем рейтинге теннисистов Рафаэль Надаль занимает второе место. Победитель 20 турниров Большого шлема, обладатель карьерного Большого шлема, двукратный олимпийский чемпион,

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «97-летний теннисист из Харькова потренировался с Рафаэлем Надалем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
октября

Террористы расстреляли заседание парламента

Самое читаемое
Звезда сериала &quot;Школа&quot; обнажила бедра в вызывающей фотосессии
Звезда сериала "Школа" обнажила бедра в вызывающей фотосессии
5
 Просмотров: 14797
Блохин высказался о прощании Милевского под песню &quot;Виват, король&quot;
Блохин высказался о прощании Милевского под песню "Виват, король" Просмотров: 12870
Голая Анна Саливанчук прикрылась тюлем и рассудила о страхе осуждения
Голая Анна Саливанчук прикрылась тюлем и рассудила о страхе осуждения
5
 Просмотров: 11835
Ярославский прокомментировал будущее сотрудничество с Маркевичем
Ярославский прокомментировал будущее сотрудничество с Маркевичем Просмотров: 4734
Первый город в Украине полностью остановил общественный транспорт
Первый город в Украине полностью остановил общественный транспорт Просмотров: 3582
Спорт
Почему Маркевича хотят отправить в отставку
Почему Маркевича хотят отправить в отставку
 Просмотров: 459
Суркис вернет Милевского в "Динамо" - СМИ
Суркис вернет Милевского в "Динамо" - СМИ Просмотров: 729
Украина разгромно проиграла Испании в отборе к Кубку мира
Украина разгромно проиграла Испании в отборе к Кубку мира Просмотров: 648
Чтобы приехали на фронт к воинам – Федецкий о футболистах из Украины, играющих в России
Чтобы приехали на фронт к воинам – Федецкий о футболистах из Украины, играющих в России
 Просмотров: 558
"Слушай, закрой рот. Тебе рано говорить. Ты просто Караваев" - Селезнев о конфликте с защитником "Динамо"
"Слушай, закрой рот. Тебе рано говорить. Ты просто Караваев" - Селезнев о конфликте с защитником "Динамо" Просмотров: 765
Больше всего комментируют
13
"Я за жесткую президентскую республику" - Данилов
10
Данилов рассказал о прокремлевских группах в Украине
3
"По-русски программы не веду" - тревел-блогер отказал гостелеканалу "Дом"
3
"Офшор 95": в НАПК рассказали о проверке декларации Зеленского
2
В "Квартале" есть самоцензура относительно Зеленского - Пикалов
Голосов: 305
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть