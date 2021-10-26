97-летний теннисист из Харькова потренировался с Рафаэлем Надалем

Украинский теннисист 97-летний Леонид Станиславский принял участие в чемпионате мира среди ветеранов.

Украинский теннисист в Испании встретился с Рафаэлем Надалем. Легендарный испанский теннисист сыграл против Станиславского в теннис и оставил свой автограф, написал в Facebook. Юрий Сапронов.

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Автор: Facebook.com/sapronov.yuri

Автор: Facebook.com/sapronov.yuri

В текущем рейтинге теннисистов Рафаэль Надаль занимает второе место. Победитель 20 турниров Большого шлема, обладатель карьерного Большого шлема, двукратный олимпийский чемпион,