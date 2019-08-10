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суббота, 10 августа 2019 19:16

8 главных выводов матча "Динамо" - "Шахтер": заслуженная победа "горняков"

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8 главных выводов матча &quot;Динамо&quot; - &quot;Шахтер&quot;: заслуженная победа &quot;горняков&quot;
Марлос принес победу "Шахтеру"

"Динамо" проиграло "Шахтеру" на "Олимпийском" 1: 2 в 3 туре чемпионата Украины.

Gazeta.ua определила главные аспекты игры украинских грандов.

Ключевой игрок "Динамо" смог восстановиться от травмы. В матче смог принять участие полузащитник Владимир Шепелев. Перед матчем с "Брюгге" он получил травму, но успел восстановиться к игре чемпионата Украины. Именно Шепелева всего не хватало киевлянам в Бельгии, с его умением читать игру и отдать острую передачу.

Александр Хацкевич удивил составом. Тренерский штаб "Динамо" выставил неожиданный состав. На острие атаки вышел новичок Команды Жерсон Родригес, только неделю в команде. Ведущий полузащитник Беньямин Вербич остался в запасе, а другой основной полузащитник Буяльский даже не попал в заявку. Луиш Каштру поменял центрального защитника Хочолаву на Матвиенко.

Хацкевич удивил составом


"Шахтер" заслуженно победил. "Шахтер" владел инициативой на протяжении всего матча, контролировал мяч, создавал моменты. "Динамо" оборонялся и пыталось контратаковать. Только вот оборона киевлян не отличалась надежностью, а атака не создала почти ничего у ворот Пятова.

Виктор Цыганков - не готов к старту сезона. Лидер "Динамо" никак не может набрать хорошую форму. Дает о себе знать пропуск предсезонных сборов за травмы. Пока ни в важном матче против "Брюгге", ни в игре против "Шахтера" Цыганков не впечатляет. Кроме пассивности в атаке, он не справляется с подключением Исмаили.

"Шахтер" забил свои мячи благодаря классу игроков. Сначала Мораес, а затем и Марлос, на собственном мастерстве забили два мяча "Шахтера" в матче в абсолютно игровых ситуациях. Только класс игроков в обоих случаях позволил мячу оказаться за спиной Бойко.

"Шахтер" забивал благодаря мастерству Мораеса и Марлоса


Середина поля "Динамо" не смогла сдержать соперника. Полузащита "Динамо" много пропускал быстрых атак соперника. "Горняки" раз за разом приближались к воротам Бойко имея пространство. Казалось, что динамовцы просто не успевают за соперником. Опять не лучший матч провел Сидорчук. Шепелев еще полностью не восстановился от травмы.

Оборона "Шахтера" снова допустила голевой ошибки. В матче за Суперкубок Украины в Одессе защитник "горняков" Давид Хочолава допустил двух голевых ошибок. В матче чемпионата грузин остался в запасе. Его место занял Николай Матвиенко, который позволил себя продавить Жерсону Родригесу.


Замены "Динамо" не усилили игру. Александр Хацкевич в новом сезоне имеет длину скамейки запасных. В запасе остаются игроки способны усилить игру. Выход Вербича, Андриевского и Соля отнюдь не повлиял на перипетии на поле. После пропущенного второго гола, подопечные Хацкевича ничего не смогли предложить сопернику

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Брюгге" получил усиление перед матчем против "Динамо" в Киеве

Свой следующий матч "Динамо" проведет во вторник в квалификации Лиги чемпионов против "Брюгге". "Шахтер" сыграет в воскресенье в рамках чемпионата против "Львова".

Автор: Сергей Тищенко
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