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пятница, 21 августа 2020 13:07

6 игроков ФК "Львов" заболели коронавирусом

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6 игроков ФК &quot;Львов&quot; заболели коронавирусом
Футбольный клуб "Львов" попустит первый тур.

Журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас сообщил о вспышке коронавируса во "Львове".

"Стартовый тур УПЛ пройдет не в полном объеме. Во "Львове" 6 положительных тестов на коронавирус, как минимум 4 - игроки первой команды. Потому матч с "Минаем" перенесут на неопределенный срок", - написал Бурбас в Twitter.

Официального подтверждения от клуба и УПЛ пока нет.

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"Львов" должен был встретиться с "Минаем" в 1-м туре УПЛ 22 августа.

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