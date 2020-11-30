5 звезд "Реала" пропустят матч против "Шахтера"

Мадридский "Реал" серьезные кадровые проблемы перед матчем 5 тура Лиги чемпионов против "Шахтера".
Наставник "сливочных" Зинедин Зидан не может рассчитывать сразу на 5 ключевых игроков команды, сообщает официальный твиттер мадридского клуба.
В Киев даже не полетел капитан команды Сергио Рамос. Также не сыграет правый защитник Дани Карвахаль. Вне игры из-за травм также полузащитники Эден Азар, Федерико Вальверде и форвард Лука Йович.
Их в заявке заменили дебютанты Чуст и Аррибас. В Киев вместе с "королевским клубом" полетел и украинский легионер Андрей Лунин. Успел возобновится от травмы основной форвад Карим Бензема.
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Матч "Шахтер" - "Реал" состоится 1 декабря. Начало игры - в 19. 55.
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