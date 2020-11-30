5 звезд "Реала" пропустят матч против "Шахтера"

Серхио Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. Фото: REUTERS

Мадридский "Реал" серьезные кадровые проблемы перед матчем 5 тура Лиги чемпионов против "Шахтера".

Наставник "сливочных" Зинедин Зидан не может рассчитывать сразу на 5 ключевых игроков команды, сообщает официальный твиттер мадридского клуба.

В Киев даже не полетел капитан команды Сергио Рамос. Также не сыграет правый защитник Дани Карвахаль. Вне игры из-за травм также полузащитники Эден Азар, Федерико Вальверде и форвард Лука Йович.

Их в заявке заменили дебютанты Чуст и Аррибас. В Киев вместе с "королевским клубом" полетел и украинский легионер Андрей Лунин. Успел возобновится от травмы основной форвад Карим Бензема.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каштру считает, что "Шахтер" сможет победить "Реал"



Матч "Шахтер" - "Реал" состоится 1 декабря. Начало игры - в 19. 55.