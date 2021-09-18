49-летний легендарный хоккеист продолжает штамповать голы

Яромир Ягр 10 раз признавался лучшим хоккеистом Чехии. Фото: Reuters

В четвёртом туре чемпионата Чехии по хоккею "Кладно" потерпел поражение во встрече с клубом "Либерец". В игре отличился звезда мирового хоккея 49-летний Яромир Ягр.

В середине первого периода при счёте 0:1 нападающий Яромир Ягр смог сравнять счёт, но эта шайба не помогла "Кладно" одержать первую победу в чемпионате.

В начале сентября нападающий "Кладно" Яромир Ягр получил травму в товарищеском матче со "Славией" (3:2). 49-летнего игрока сильно толкнули в борт, после чего завязалась потасовка. Тогда хоккеист сказал, что успел убрать голову, — иначе, по его словам, мог бы закончить в инвалидной коляске. В итоге он травмировал плечо.

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Яромир Ягр – двукратный обладатель кубка Стенли, олимпийский чемпион. Пять раз его признавали лучшим игроком НХЛ. 15 февраля 2022 года Яромиру Ягру исполнится 50 лет. рекордсменом долгожителей в хокке считается канадец Горди Хоу, который выступал до 52 лет.