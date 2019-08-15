4 главных выводов матча "Заря" - ЦСКА: команда Скрипника с трудом проходит дальше

 
Ексклюзивы
1/5
Война вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 216
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1494
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1629
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1098
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6372
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1584
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 936
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1584
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3168
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2223
Фото
Все фото
5
10
6
3
12
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
&quot;Был Усик, а стал русик&quot; - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Видео
Все видео
Фанаты устроили команде Реброва овацию после "вылета" из Лиги чемпионов
Фанаты устроили команде Реброва овацию после "вылета" из Лиги чемпионов
Богдан Бондаренко выиграл Чемпионат мира
Богдан Бондаренко выиграл Чемпионат мира
"Ливерпуль" в серии пенальти выиграл Суперкубок Европы
"Ливерпуль" в серии пенальти выиграл Суперкубок Европы
Определился победитель Суперкубка Европы
Определился победитель Суперкубка Европы
Киевское "Динамо" вылетело с Лиги чемпионов (ВИДЕО)
Киевское "Динамо" вылетело с Лиги чемпионов (ВИДЕО)
Интервью
1/5
Война вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 225
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1494
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6372
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4700
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4266
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 августа 2019
Просмотров: 126
Солом'яний дух
Останні років 30 я планував свої відпустки на серпень. В такому графіку, окрім усього іншого, ховалася одна неабияка перевага: можна було чути запах ...
четверг, 15 августа 2019 21:54

4 главных выводов матча "Заря" - ЦСКА: команда Скрипника с трудом проходит дальше

  Комментировать
4 главных выводов матча &quot;Заря&quot; - ЦСКА: команда Скрипника с трудом проходит дальше
Никита Шевченко удержал свои ворота сухими

"Заря" минимально победила ЦСКА в матче - квалификации Лиги Европы. По сумме двух матчей команда Виктора Скрипника идет в следующий раунд квалификации. Первый матч в Софии завершился вничью 1: 1.

Gazeta.uaопределила главные аспекты игры в Запорожье.

Никто не хотел ошибаться. Ошибка в игре - могла стать решающей для каждой из команд. Один гол мог решить все. Поэтому каждая из команд в первую очередь сыграла от надежности собственных ворот. Только под конец игры болгары вынуждены были рисковать, что дало команде Скрипника дополнительное пространство на чужой половине поля.

Арбитр помог "Заре". В первом тайме арбитр матча не заметил декабря Михайличенко в собственной штрафной. Арбитр матча должен был назначать пенальти. Но французский арбитр упустил эпизод. Пока болгары апеллировали к судьям, игроки "Зари" провели стремительную атаку, которая завершилась удалением для ЦСКА.

Арбитр не поставил пенальти в ворота "Зари"


Команде Скрипника не хватало креатива в середине поля. За весь матч "Заря" создала очень мало у ворот соперника. В позиционных атаках все завершалось банальными навесами в борьбу. Юрченко, Кочергин и Хомченовский не смогли обеспечить форвардов Будкивского и Русина моментами. Выход Леднева ничего не изменил. "Зари" не хватало травмированного Громова.


Вратарь "Зари" не дал ни единого шанса хозяевам. ЦСКА нужно было забивать. Болгары играли в меньшинстве, поэтому больше надеялись на стандарты, дальние удары, навесы. Во всех ситуациях безупречно сыграл вратарь украинской команды Никита Шевченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фанаты устроили команде Реброва овацию после "вылета" из Лиги чемпионов

Следующим соперником "Зари" будет победитель пары "Эспаньол" - "Люцерн". В первой игре испанцы разгромили команду из Швейцарии 3: 0.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «4 главных выводов матча "Заря" - ЦСКА: команда Скрипника с трудом проходит дальше». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
августа

Богдан Бондаренко выиграл Чемпионат мира

Самое читаемое
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
26
 Просмотров: 92923
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
7
 1 Просмотров: 23681
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности Просмотров: 21222
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже Просмотров: 19692
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 14808
Спорт
"Заря" и "Мариуполь" не смогли победить своих соперников в квалификации Лиги Европы
"Заря" и "Мариуполь" не смогли победить своих соперников в квалификации Лиги Европы Просмотров: 459
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
5
 Просмотров: 63
Что ждать от Алексея Михайличенко
Что ждать от Алексея Михайличенко
 Просмотров: 585
"Динамо" официально назначило Михайличенко главным тренером
"Динамо" официально назначило Михайличенко главным тренером 1 Просмотров: 270
Легионеры "Динамо" посетили Чернобыль
Легионеры "Динамо" посетили Чернобыль Просмотров: 243
Больше всего комментируют
30
На Портнова подали заявление в ГБР - в ней упоминается Зеленский
14
Боец ООС был "курьером" Грымчака
3
Россияне даже в Библии увидели экстремизм
3
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
2
Перемирием и не пахнет: сообщили последние новости с Донбасса
Голосов: 439
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua