4 главных выводов матча "Заря" - ЦСКА: команда Скрипника с трудом проходит дальше

Никита Шевченко удержал свои ворота сухими

"Заря" минимально победила ЦСКА в матче - квалификации Лиги Европы. По сумме двух матчей команда Виктора Скрипника идет в следующий раунд квалификации. Первый матч в Софии завершился вничью 1: 1.

Gazeta.uaопределила главные аспекты игры в Запорожье.

Никто не хотел ошибаться. Ошибка в игре - могла стать решающей для каждой из команд. Один гол мог решить все. Поэтому каждая из команд в первую очередь сыграла от надежности собственных ворот. Только под конец игры болгары вынуждены были рисковать, что дало команде Скрипника дополнительное пространство на чужой половине поля.

Арбитр помог "Заре". В первом тайме арбитр матча не заметил декабря Михайличенко в собственной штрафной. Арбитр матча должен был назначать пенальти. Но французский арбитр упустил эпизод. Пока болгары апеллировали к судьям, игроки "Зари" провели стремительную атаку, которая завершилась удалением для ЦСКА.

Арбитр не поставил пенальти в ворота "Зари"



Команде Скрипника не хватало креатива в середине поля. За весь матч "Заря" создала очень мало у ворот соперника. В позиционных атаках все завершалось банальными навесами в борьбу. Юрченко, Кочергин и Хомченовский не смогли обеспечить форвардов Будкивского и Русина моментами. Выход Леднева ничего не изменил. "Зари" не хватало травмированного Громова.



Вратарь "Зари" не дал ни единого шанса хозяевам. ЦСКА нужно было забивать. Болгары играли в меньшинстве, поэтому больше надеялись на стандарты, дальние удары, навесы. Во всех ситуациях безупречно сыграл вратарь украинской команды Никита Шевченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фанаты устроили команде Реброва овацию после "вылета" из Лиги чемпионов

Следующим соперником "Зари" будет победитель пары "Эспаньол" - "Люцерн". В первой игре испанцы разгромили команду из Швейцарии 3: 0.