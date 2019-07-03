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среда, 03 июля 2019 09:06

300 спортсменов из России подозревают в употреблении допинга

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300 спортсменов из России подозревают в употреблении допинга
Допинг в российском спорте приобрел промьшленнье масштабь

Всемирное антидопинговое агентство подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что WADA проверила данные с 2262 проб из лаборатории РУСАДА, из них 578 образцов, взятых в 298 спортсменов, стали приоритетными для расследования.

Всемирное антидопинговое агентство уже направило данные о 43 спортсменов спортивным федерациям.

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"Федерации уже начали оценку с целью выявления тех случаев, которые следует рассматривать как нарушение антидопинговых правил", - говорится в сообщении.

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Дата
03
июля

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