"3 дня потренировался, а он мне говорит: "Все, иди в дубль" - Шапаренко о Михайличенко

Алексей Михайличенко был отправлен в отставку по завершении прошлого сезона. Фото: ФК "Динамо" Киев

Один из лидеров "Динамо" 21-летний полузащитник Николай Шапаренко вспомнил сотрудничество с бывшим наставником команды Алексеем Михайличенко.

По словам Шапаренко, его перевели в молодежную команду через 3 дня тренировок.

"Когда Михайличенко пришел, я потренировался три дня, а он мне говорит:" Все, иди в дубль ". Ты в три дня увидел во мне игрока, который тебе не подходит? Ну окей. Вот так вот было, я тренировался в дубле" - сказал Шапаренко в эфире ютуб-канала "Трындец".

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Алексей Михайличено работал тренером "Динамо" с августа 2019-му года по июль 2020 года. За это время наставник выиграл Кубок Украины.