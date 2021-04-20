29-летний тренер заменит Моуринью

Жозе Моуриньо возглавлял "Тоттенхэм" с 2019 года. Фото: REUTERS

29-летний Райан Мейсон стал новым наставником "Тоттенхэма".

Специалист будет работать до конца сезона, сообщает официальный сайт "Шпор".

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Мейсон последнее время работал в академии клуба. Он воспитанник "Тоттенхэма", который в 2017 году, будучи игроком "Халла", получил перелом черепа в результате столкновения с защитником "Челси" Гари Кейхиллом.

В феврале 2018-го Мейсон объявил о завершении игровой карьеры, а через год вернулся в академию "Тоттенхэма".

Мейсон заменит на этом посту Жозе Моуриньо, который покинул клуб 19 апреля. "Тоттенехем" отправил португальца в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.

Жозе Моуриньо возглавил "Тоттенхэм" в конце 2019 года. В текущем сезоне команда идет на седьмом месте в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на пять очков.