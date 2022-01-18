21-летняя Ястремская хотела завершить карьеру

Даяна Ястремская пропустила первую часть прошлого сезона. Фото: REUTERS

Украинская теннисистка 21-летняя Даяна Ястремская хотела завершить профессиональные выступления после серии неудач.

Первую часть прошлого сезона она пропустила из-за дисквалификации и скатилась в мировом рейтинге первой сотни.

"Рейтинг, очки и их защита – это сказалось на мне. Слишком много думала об этом. Пройду этот путь снова, чтобы вернуться туда, где была.

Буду играть там, куда буду попадать. У всех есть падения. Я буду пользоваться возможностями, которые появятся.

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Со всеми проблемными ситуациями и после вынужденной паузы мой отец отошел в сторону от тенниса. Он всегда был в нем главным для меня с детства. На это есть свои личные причины. Но в этом виновата именно я. Я часто шла против. Я – проблемная дочь.

Отец сказал после матча на Australian Open, что сама я не справлюсь, что сейчас совершенно в другую сторону иду. Я могу с ним согласиться. Были мысли завершить все. Но я не хочу верить в то, что пишут люди в соцсетях, что я должна закончить. Нет, я должна справиться с этой ситуацией", – сказала Ястремская в комментарии "Большому теннису Украины".

Даяна Ястремская проиграла в первом круге Australian Open и покинула турнир. Сейчас украинка занимает 144-е место в мировом рейтинге. Лучшим результатом была 25-я позиция.