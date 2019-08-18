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воскресенье, 18 августа 2019 20:52

20 лет спустя. В России нашли причину поражения от Украины

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20 лет спустя. В России нашли причину поражения от Украины
Филимонов пропустил невероятный мяч от Шевченко

Бывший пресс-атташе сборной России Александр Львов рассказал о матче со сборной Украины (1:1) в отборе Евро-2000.

— Накануне в Тарасовке все отправились на молебен. Кроме Филимонова. А при счете 1:0 я начал спускаться вниз из VIP-ложи. Как обычно, за три минуты до окончания матча. Павел Бородин показал два пальца: "Мы все". Делаю еще шаг и вижу, как Филимонов пропускает. Я чуть не упал.

В раздевалке никто слова не произнес. Вообще. Ни крика, ни истерик. Мертвая тишина. Ужасно, ужасно. За что-то нас боженька наказал.

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Ошибка Филимонова в концовке матча после навеса Андрея Шевченко со штрафного удара привела к ничьей – 1:1. В итоге украинская сборная опередила российскую на одно очко в турнирной таблице и сыграла в плей-офф, где уступила Словении.

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