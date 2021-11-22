19-летний украинский чемпион мира по боксу не собирается

Тренер чемпиона мира 19-летнего Юрия Захареева Игорь Юрескул сообщил, что боксер пока не собирается переходить в профессионалы.
"О переходе в профессионалы не может быть и речи до окончания олимпийского цикла. На играх в Париже в 2024 году хотим доказать, что после Василия Ломаченко в Белгороде-Днестровском вырос еще один знаменитый боксер", - сказал Юрескул.
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Недавно на чемпионате мира в Белграде Юрий Захареев выиграл золотую медаль. В финале украинец легко разобрался с Вадимом Мусаевым из России.
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