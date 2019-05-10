19-летний капитан "Аякса" летом сменит клуб

Маттейс Где Лигт в настпному сезни будет играть в топ-клубе.

Легенда "Манчестер Юнайтед", а ныне генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар не сомневается в трансфере капитана амстердамцев Маттейса де Лигта.

"Думаю, где Лигту осталось провести последние матчи в" Аяксе "в этом сезоне. Он был здесь с детства и в конечном итоге появится в большом клубе. Думаю, он поедет в Англию или Испанию", - цитирует ван дер Сара "Sky Sport Italia ".

Различные СМИ сообщают, что главными претендентами на 19-летнего защитника "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".

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В текущем сезоне чемпионата Нидерландов де Лигт провел 31 поединок, в которых отметился тремя голами и тремя ассист