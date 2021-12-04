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суббота, 04 декабря 2021 01:35

18-летний украинец получил золото по прыжкам в воду

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18-летний украинец получил золото по прыжкам в воду
По итогам второго дня соревнований представители Украины завоевали две медали. Фото: df-ru.org

В киевском Центре спорта "Лико" второго декабря начался юниорский чемпионат мира-2021 по прыжкам в воду. Соревнования продлятся до 9 декабря.

По итогам второго дня соревнований представители Украины завоевали две медали. 18-летний Даниил Коновалов выиграл золотую награду на трехметровом трамплине, а 16-летняя Ксения Байло стала бронзовым призером среди старших девушек.

Заметим, что Коновалов набрал одинаковое количество очков с бразильцем Фигейредо Перейрой, но обоим присвоили звание чемпиона мира и золотую медаль.

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Прыжки в воду. Юниорский чемпионат мира

Юниоры (младшие), трамплин три метра

1. Каван Фигейредо Перейра (Бразилия) - 532,60

1. Даниил Коновалов (Украина) - 532,60

3. Леонардо Гарсия Варела (Колумбия) - 521,95

Девушки (старшие), трамплин один метр

1. Иоганна Краусс (Германия) - 341,95

2. Элиза Пиццини (Италия) - 339,20

3. Ксения Байло (Украина) - 332,35.

Украинская 29-летняя Анжелика Терлюга стала лучшей каратисткой в ​​2021 году в категории до 55 кг.

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