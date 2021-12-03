Украинка стала лучшей каратисткой мира

Анжелика Терлюга принесла третью серебряную награду Украине. Фото: НОК Украины

Украинска 29-летняя Анжелика Терлюга стала лучшей каратисткой в ​​2021 году в категории до 55 кг.

Всемирная федерация каратэ (WKF) обнародовала обновленный рейтинг спортсменов, сообщает УНИАН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сегодня полный пи****" – Терлюга о провале на Чемпионате мира по карате

Терлюга признана лучшей в мире, несмотря на то, что не смогла победить ни на Олимпиаде, ни на чемпионате мира. На обоих соревнованиях она уступила представительнице Болгарии Ивет Горановой, занимающей в рейтинге десятое место.

На втором месте каратистка из Бразилии Валерия Кумидзаки, а замыкает тройку россиянка Анна Чернышева.

Анжелика Терплюга – трехкратная чемпионка Европы в личном кумите (2017, 2018 и 2019 годы). Также в активе серебро и две бронзы ЧЕ и серебро на Европейских играх.

Терлюга на Олимпиаде в Токио выиграла серебряную медаль, ставшей первой олимпийской наградой для Украины в карате.