Украинка стала лучшей каратисткой мира

Украинска 29-летняя Анжелика Терлюга стала лучшей каратисткой в 2021 году в категории до 55 кг.
Всемирная федерация каратэ (WKF) обнародовала обновленный рейтинг спортсменов, сообщает УНИАН.
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Терлюга признана лучшей в мире, несмотря на то, что не смогла победить ни на Олимпиаде, ни на чемпионате мира. На обоих соревнованиях она уступила представительнице Болгарии Ивет Горановой, занимающей в рейтинге десятое место.
На втором месте каратистка из Бразилии Валерия Кумидзаки, а замыкает тройку россиянка Анна Чернышева.
Анжелика Терплюга – трехкратная чемпионка Европы в личном кумите (2017, 2018 и 2019 годы). Также в активе серебро и две бронзы ЧЕ и серебро на Европейских играх.
Терлюга на Олимпиаде в Токио выиграла серебряную медаль, ставшей первой олимпийской наградой для Украины в карате.
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