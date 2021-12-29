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среда, 29 декабря 2021 11:33

16-летний канадский вундеркинд превзошел достижение Гретцки

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16-летний канадский вундеркинд превзошел достижение Гретцки
Бедарда называют наследником Гретцки. Фото: Twitter.com/WHLpats

В Эдмонтоне на стадионе "Роджерс Плэйс" завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором национальная команда Австрии встретилась со сборной Канады. Финальный счёт в матче 11:2 в пользу сборной Канады.

Нападающему победителей Коннору Бедарду удалось оформить покер. Он стал самым молодым игроком в истории молодежных чемпионатов мира, которому удалось забросить сразу четыре шайбы в одном матче. Бедард добился этого в возрасте 16 лет и 162 дней. Он превзошёл достижение Уэйна Гретцки.

В первом матче национальная команда Австрии разгромно проиграла сборной Финляндии со счётом 1:7. Сборная Канады, в свою очередь, крупно обыграла национальную команду Чехии - 6:3.

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Молодежный чемпионат мира-2022 проходит с 26 декабря по 6 января. 10 национальных команд поделены на две группы.

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