16-летний футболист погиб в ДТП

Иосиф Брклячич погиб из-за превышения скорости. Фото: Onsports

В Хорватии разбился в ДТП 16-летний футболист Иосип Брклячич.

Брклячич и 19-летний гандболист "Загреба" Бепо Кадия погибли в ДТП в Задаре, пишет "Сегодня".

Автомобиль на огромной скорости слетел с дороги, едва не сбил двух пешеходов и упал в воду. Позже в СМИ сообщили, что скорость автомобиля составляла 110-120 км/ч.

Шансов выжить у спортсменов не было. Автомобиль пришлось доставать специальной техникой.

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Иосип Брклячич играл за молодежную команду "Приморца". На родине его считали талантливым и перспективным игроком.