15-летний украинец стал чемпионом мира по прыжкам в воду

15-летний Алексей Середа стал чемпионом мира по прыжкам в воду среди юниоров.

На турнире в Киеве украинец победил в индивидуальном прыжке в группе B с вышки 10 метров.

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Среди удалось уверенно опередить соперников из России и Германии, занявших второе и третье места соответственно.

Еще один украинец Даниил Аванесов до последнего прыжка сражался за бронзовую награду, но финишировал четвертым.

Сборная Украины уже получила свою пятую награду юниорского чемпионата мира по прыжкам в воду. Алексей Середа стал автором третьего "золота" Украины на турнире в Киеве. Чемпионом мира стали Ксения Бойко и Данило Коновалов – на десятиметровой вышке и трехметровом трамплине соответственно. Ксения также стала бронзовым призером на одно метровом трамплине у девочек. А Даниил в паре с Богданом Чижовским занял второе место по прыжкам в высоту с трех метров.

Середа в свои юные годы уже приняла участие в Олимпийских играх-2020. В Токио Алексей занял шестое место.