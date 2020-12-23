11-летний шахматист из Киева стал вице-чемпионом мира

Игорь Самуненков проиграл в финале. Фото: hi.dn.ua.

Серебряным призером юношеского онлайн чемпионата мира по рапиду (быстрым шахматам) в возрастной категории до 12 лет тал украинский шахматист Игорь Самуненков из Киева.

На пути к финалу 11-летний спортсмен обыграл своих сверстников из Египта, Турции и Польши. Об этом сообщает Укринформ.

В финале Самуненков уступил американцу Димитару Мардову.

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Кирилл Шевченко из Краматорска занял пятое место среди 18-летних игроков, харьковчанин Дмитрий Кушко (до 16 лет) стал девятым.