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воскресенье, 25 апреля 2021 09:06

11 итальянских клубов требуют наказания для заговорщиков из Суперлиги

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11 итальянских клубов требуют наказания для заговорщиков из Суперлиги
Суперлига так и не состоялась. Фото: thesuperleague.com

Большинство команд чемпионата Италии подписали письмо с требованием наказать "Ювентус", "Интер" и "Милан" за присоединение к проекту Европейской Суперлиги, сообщает Football Italia со ссылкой на Repubblica.

В письме также содержится призыв к экстренному созыву участников чемпионата Италии для обсуждения возможных санкций. Среди подписавших письмо фигурируют такие клубы, как "Рома", "Торино", "Болонья", "Дженоа", "Сампдория", "Сассуоло", "Специя", "Беневенто", "Кротоне", "Парма" и "Кальяри".

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Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут играть 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как "Милан", "Арсенал", мадридский "Атлетико", "Челси", "Барселона", миланский "Интер", туринский "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Тоттенхэм Хотспур". Однако после ряда призывов от футбольных федераций и ассоциаций, а также после угроз санкциями от УЕФА и ФИФА клубы начали отказываться от участия в турнире.

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Дата
25
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