1 миллион евро зарплаты и титул чемпиона в конце сезоне. "Фенербахче" выдвинул Реброву свои требования

Ребров дважды приводил "Динамо"к чемпионству. Фото Укринформ

Руководство "Фенербахче", который пребывает на непривычном 7 месте в чемпионате Турции, проводит активные консультации с претендентами на пост главного тренера команды. Таковых в настоящий момент всего три – хорват Ненад Белица, украинец Сергей Ребров и чилиец Мануэль Пеллегрини. Сообщает sport.ua

Отмечается, что всем троим наставникам были доведены условия, которые намерено поставить перед ними руководство "Фенербахче":

- зарплата не более 1 миллиона евро за сезон;

- работа с ограниченным трансферным бюджетом;

- предоставление шанса молодым игрокам;

- работа в команде с местными специалистами;

- обещание выиграть чемпионат.

Ни одно из указанных условий, как сообщается, не устроило хорвата Ненада Белицу, который ранее в некоторых источниках назывался фаворитом на то, чтобы стать у руля "Фенербахче".

Это позволило перевернуть ситуацию, и теперь якобы именно Сергей Ребров является фаворитом № 1 у боссов "Фенербахче" на то, чтобы возглавить команду. Подобное основывается на том, что по всем параметрам украинец подходит лучше остальных:

- в "Ференцвароше" Ребров работает за 400 тысяч евро за сезон, а потому переход в "Фенербахче" позволит ему пойти на повышение зарплаты;

- самое дорогое приобретение в тренерской карьере Реброва – Лукаш Теодорчик, который обошелся "Динамо" в 4 миллиона евро;

- в "Динамо" важными игроками при Реброве стали многие молодые исполнители, в частности Виктор Цыганков и Артем Беседин;

- Ребров играл в "Фенербахче" и знает клуб изнутри. Кроме того, в "Ференцварош" он не пришел со своей командой, а его ассистентом в клубе является местный специалист Чаба Мате;

- "Динамо" при Реброве выиграло два чемпионата Украины за три сезона. Также украинец привел к чемпионству "Ференцварош" и близок к тому, чтобы отстоять титул в чемпионате Венгрии в нынешнем сезоне.

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Ранее сообщалось, что президент "Динамо" Игорь Суркис хочет вернуть Сергея Реброва на пост главного тренера "бело-синих".