1 миллион евро зарплаты и титул чемпиона в конце сезоне. "Фенербахче" выдвинул Реброву свои требования

Руководство "Фенербахче", который пребывает на непривычном 7 месте в чемпионате Турции, проводит активные консультации с претендентами на пост главного тренера команды. Таковых в настоящий момент всего три – хорват Ненад Белица, украинец Сергей Ребров и чилиец Мануэль Пеллегрини. Сообщает sport.ua
Отмечается, что всем троим наставникам были доведены условия, которые намерено поставить перед ними руководство "Фенербахче":
- зарплата не более 1 миллиона евро за сезон;
- работа с ограниченным трансферным бюджетом;
- предоставление шанса молодым игрокам;
- работа в команде с местными специалистами;
- обещание выиграть чемпионат.
Ни одно из указанных условий, как сообщается, не устроило хорвата Ненада Белицу, который ранее в некоторых источниках назывался фаворитом на то, чтобы стать у руля "Фенербахче".
Это позволило перевернуть ситуацию, и теперь якобы именно Сергей Ребров является фаворитом № 1 у боссов "Фенербахче" на то, чтобы возглавить команду. Подобное основывается на том, что по всем параметрам украинец подходит лучше остальных:
- в "Ференцвароше" Ребров работает за 400 тысяч евро за сезон, а потому переход в "Фенербахче" позволит ему пойти на повышение зарплаты;
- самое дорогое приобретение в тренерской карьере Реброва – Лукаш Теодорчик, который обошелся "Динамо" в 4 миллиона евро;
- в "Динамо" важными игроками при Реброве стали многие молодые исполнители, в частности Виктор Цыганков и Артем Беседин;
- Ребров играл в "Фенербахче" и знает клуб изнутри. Кроме того, в "Ференцварош" он не пришел со своей командой, а его ассистентом в клубе является местный специалист Чаба Мате;
- "Динамо" при Реброве выиграло два чемпионата Украины за три сезона. Также украинец привел к чемпионству "Ференцварош" и близок к тому, чтобы отстоять титул в чемпионате Венгрии в нынешнем сезоне.
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Ранее сообщалось, что президент "Динамо" Игорь Суркис хочет вернуть Сергея Реброва на пост главного тренера "бело-синих".
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